Белорусскую заявку на «Оскар» дисквалифицировали. На престижную кинопремию Беларусь выдвинули картину «Уроки фарси». О том, что заявка снята с рассмотрения сообщили на портале Variety.com.Данное решение о дисквалификации связано с тем, что кинокартина «Уроки фарси» не соответствует квалификационному требованию: ее создатели не смогли подтвердить принадлежность большей части творческой группы, работавшей над фильмом, к Беларуси.Драма Вадима Перельмана «Уроки фарси» рассказывает о еврее из Бельгии, которому едва удалось избежать казни. Он попадает в концлагерь, и чтобы спасти свою жизнь, меняет национальность на перса. Позже выясняется, что молодой человек должен преподавать фарси начальнику концлагеря. И он придумывает его сам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Беларусь выдвинула на «Оскар» фильм о невероятных людях: драма «Уроки фарси» - уже в списках киноакадемии.Картину снял режиссер Вадим Перельман, трижды номинированный на главный американский киноприз американской киноакадемии. Частично съемки прошли и в нашей стране – в Бобруйске, например. (подробности)