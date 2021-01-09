Российская журналистка Наиля Аскер-заде взяла интервью не только у Александра Лукашенко, но и у его сына Николая. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм.- Во время съемки в Минске мне удалось записать интервью с младшим сыном Александра Лукашенко Николаем. И я смогла ему задать тот самый вопрос, который больше всего волнует его поклонниц. А что бы вы спросили у Николая, если бы у вас появилась такая возможность, - задала вопрос журналистка.Интервью с Николаем Лукашенко, вероятнее всего, выйдет 10 января на телеканале «Россия 1». В этот же день в эфире покажут и интервью с Александром Лукашенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко описал связь с Путиным фразой «загнали намертво в одну команду».Ранее Лукашенко сравнивал Путина с «родным братом» и говорил, что готов с ним «спиной к спине стать и отстреливаться». (подробности)«С колена бы не здоровался». Лукашенко считает Путина другом, а на Зеленского не держит зла.В том же интервью Лукашенко говорит, что их с Путиным «загнали уже намертво в одну команду» в политике. (подробности)