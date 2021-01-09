В Гродно 39-летний мужчина поджег 18 мусорных баков. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Следственного комитета.- По имеющимся данным, 21 ноября мужчина возвращался домой и поджег 7 мусорных баков, которые были расположены рядом с жилыми домами. Точно такие же действия местный житель Гродно совершил 1 и 4 декабря 2020 года. Всего мужчина поджег 18 мусорных баков, - пояснили в ведомстве.По словам мужчины, он выпивал дома один, а когда спиртные напитки заканчивались, то он шел в магазин. А по дороге домой, поджигал баки для мусора, так как ему хотелось вспомнить пионерские костры из детства.- Следователи осмотрели место случившегося, зафиксировали следовую картину. Также были опрошены свидетели и обвиняемые. Проведен ряд экспертных исследований. Расследование дела было завершено. Мужчина обвиняется в хулиганстве. Он заключен под стражу, - добавили в следственном комитете.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Посмотрите, как в Могилеве три продавщицы поймали вора.Женщины схватили воришку и держали его, пока не приехала милиция. (подробности)Петарда взорвалась в руке гомельчанина: он лишился всех пальцев кисти.Идя по улице, мужчина подобрал пиротехническое изделие. (подробности)