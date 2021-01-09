В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 9 января. За сутки было выявлено 1767 новых случаев COVID-19.С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 210 368 человек.В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1654 человека.Всего в Беларуси 26 декабря коронавирусной инфекцией переболели 192 620 пациентов.- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 9 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1507 пациентов, - рассказали в Минздраве.И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 4 миллиона 117 тысяч 994. За последние сутки провели 3451 тест.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Видим четкую стабилизацию»: главный санитарный врач высказался о плато и спаде коронавируса в Беларуси.Узнали и о том, когда у нас начнется долгожданная массовая вакцинация от COVID-19. (подробности)Что изменилось в правилах выдачи больничных в Беларуси.Терапевтам дали больше полномочий при выездах на дом к пациентам. (подробности)