Новогоднее поздравление Александра Лукашенко посмотрели более 6.5 миллионов человек. Об этом заявили в эфире «Панорамы» 8 января на «Беларусь 1».Источники данных – статистика просмотров Zala от Белтелеком – MediaMetrix, а также исследование с использованием пиплметрии, проводимое организацией «Реальное измерение». Два различных способа исследования дали примерно одинаковые показатели: новогоднее поздравление Лукашенко посмотрели от 70 до 78%. Но к этой цифре, рассказали по БТ, следует еще добавить и тех людей, которые смотрели поздравление на следующий день.Системы, проводившие исследование, не фиксируют и гостевой просмотр. А с учетом именно этих показателей данный фактор может оказать существенное влияние на показатели телепросмотров в сторону увеличения.На «Беларусь 1» добавили, что поздравление Лукашенко еще запомнилось людям и необычным форматом. На его записи присутствовали гости из разных сфер – артисты, учителя, врачи, журналисты, силовики, спортсмены.Новогоднее поздравление Лукашенко все еще находится на вкладке «в тренде» на YouTube.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Видеоролик с новогодним обращением Лукашенко посмотрели свыше 500 тысяч пользователей YouTube. А поздравление Тихановской?Новогодние поздравления политиков смотрят и обсуждают в сети даже и после Нового года. (подробности)Дмитрий Басков, Алена Ланская, Руслан Алехно, Арина Соболенко: кто поднял бокалы с Александром Лукашенко после записи новогоднего обращения.Посмотрели запись президентского поздравления. (подробности)