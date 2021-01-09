Генеральный директор «Минскметрострой» Леонид Стухальский рассказал, что станцию метро «Слуцкий гостинец», которая находится на Зеленолужской ветке, еще не начали строить. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».- На данный момент метростроители на «Слуцком гостинце» еще не приступили к основным работам. Выполнен только перенос инженерных сетей, ограждение строительной площадки, а также объездные дороги. И все дело в том, что то проектное решение, которое было заложено специалистами по данному объекту, не учло наших возможностей по его реализации. В соответствии с решением было предусмотрено шпунтовое заграждение котлована будущей станции. Но даже бэушное оборудование, которое предназначено для вдавливания и сами шпунты, а это около 2,5 тысяч тонн металлических свай, дорогостоящие и в Беларуси не производятся. Были проведены два тендера по определению подрядчика этих работ, но пока все безрезультатно, - рассказал Стухальский.Он также добавил, что «Минсметрострой» склоняется к сооружению ограждения котлована по уже отработанной технологии «стена в грунте».- «Слуцкий гостинец» и «Неморшанский сад» - станции неглубокого залегания – примерно около 16 метров. Они обе будут возводиться открытым способом и это существенно удешевляет их строительство. Для того, чтобы шпунтовая технология оправдала себя, понадобится ее четырехкратная оборачиваемость. Мы же можем повторно использовать шпунтовые изделия максимум два раза. По этой причине все еще не решен вопрос о целесообразности применения данной технологии. Но надеюсь, что уже в ближайшее время все разрешится, - пояснил гендиректор «Минскметрострой».Что касается станций «Неморшанский сад» и «Аэродромная», то на них работы ведутся активно.- На «Аэродромной» работы ведутся сотрудниками нашего предприятия – тоннельного отряда №1 и СМУ №2. Здесь уже монолит выполнен на 70%. В апреле мы планируем полностью завершить станционную конструкцию. Уже в феврале к работе приступят штукатуры, а позже и другие отделочники. На станции «Неморшанский сад» работы также ведутся активно. Мы планируем, что вся конструкция станции будет готова уже в сентябре. После этого начнут свою работу отделочники, - подчеркнул Стухальский.По его словам, строительные графики на двух данных объектах выдерживаются.