В Беларуси в воскресенье, 10 января, будет снежно и морозно. Об этом сообщили на сайте Белгидромет.На территории Беларуси 10 января ожидается облачная с прояснения погода. Во многих районах ночью пройдет снег. На отдельных участках возможна гололедица. Синоптики отметили, что ветер прогнозируется северный и северо-западный, но умеренный.Ночью температура воздуха составит от минус 1 до минус 13 градусов. Днем ожидается от минус 4 до минус 10 градусов. По юго-западу страны – от 0 до 3 градусов мороза.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Снегопад в Минске: от снега столицу расчищают около 650 коммунальщиков.Ожидается, что снег прекратится только в субботу вечером. (подробности)МЧС о непогоде 7 января: спасатели вытаскивали машины из снежных заносов и убирали упавшие деревья с дороги.Стало известно, с какими последствиями сильных снегопадов столкнулись в Беларуси спасатели и энергетики. (подробности)