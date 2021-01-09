В МЧС рассказали о последствиях непогоды 8 января. В период с 7 по 9 января на территории Беларуси наблюдались обильные осадки в виде снега. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.По информации МЧС, высота снежного покрова в Борисовском и Бобруйском районах составила 27 сантиметров.- Подразделения МЧС в пятницу, 8 января, вызывались 25 раз для того, распилить деревья в аварийном состоянии, оказать помощь в извлечении транспортных средств из-под заносов. Никто не пострадал. В Минском районе из-за снегопада наблюдалась задержка в движении сразу 8 пассажирских поездов. Задержка составила около часа, - заявили в ведомстве.По данным «Белэнерго» в течение суток на территории Беларуси возникали проблемы и с электроснабжением в 630 населенных пунктах.- Последствия оперативно устраняются аварийными бригадами. На 9 января без электроснабжения все еще остаются 56 населенных пунктов в Гомельской, Гродненской, Брестской и Минской областях, - сообщили в МЧС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Снегопад в Минске: от снега столицу расчищают около 650 коммунальщиков.Ожидается, что снег прекратится только в субботу вечером. (подробности)