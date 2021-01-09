В Вороновском районе сотрудники МЧС спасли мужчину, который провалился в воду. Об этом сообщили на сайте ведомства.- Данный инцидент произошел в пятницу, 8 января. В 17.20 в МЧС от очевидца поступило сообщение о том, что в озере в Вороновском районе тонет человек. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и извлекли мужчину из воды. Он был доставлен в больницу с переохлаждением, - пояснили в ведомстве.И добавили, что скорее всего события развивались так: мужчина приехал на озеро на рыбалку.- В какой-то момент лед мужчины под ногами треснул и тот провалился в воду. Рыбаки, которые стояли рядом, бросили ему палку, за которую мужчина держался до приезда спасателей, - уточнили в МЧС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ушел на рыбалку и не вернулся: В Петриковском районе утонул 62-летний мужчина.Тело погибшего рыбака достали из воды сотрудники ОСВОД и МЧС. (подробности)«Выронил удочку, поплыл за ней и утонул на глазах друзей». В Бресте погиб 57-летний мужчина.По предварительным данным, рыбак был нетрезв. (подробности)