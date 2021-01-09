Утром в субботу, 9 января, в Минске, Гродно и Бресте прошли локальные акции протеста. Об этом сообщает портал tut.by с ссылкой на БелаПАН.Марши прошли в микрорайонах Восток, Сухарево, Уручье, Новая Боровая, Слепянка, Степянка, Лошица.В Гродно 9 января также собирались люди. Они прошли по Ольшанке, а в Бресте – вдоль набережной Скорины.Информации о задержанных на данный момент нет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Вечером 5 января ОМОН «зачищал» дворы в Минске, были задержания.Некоторых, по словам очевидцев, задерживали довольно брутально. Правозащитники говорят минимум о 13 задержанных. (подробности)В МВД прокомментировали задержания 5 января в Новой Боровой и Уручье.В ведомстве добавили, что сотрудники милиции задерживали наиболее активных граждан, которые нарушали общественный порядок. (подробности)Пенсионера Яна Гриба оштрафовали за участие в «Марше мудрости» на 1160 рублей.Грибу 84 года. Свою вину он не признал. (подробности)