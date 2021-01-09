9 января с радаров исчез самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, сообщил в Twitter портал Flightradar24. Самолет, на борту которого находились 62 человека (из них 6 - дети), упал в Яванское море, к северу от Джакарты, сообщают местные СМИ. Самолет следовал из Джакарты в Понтианак, связь с пилотами пропала через четыре минуты после взлета.Также стало известно, что спасатели и местные жители обнаружили в воде обломки самолета, фрагменты тел, спасательные жилеты и пятна авиационного горючего. Крушение авиалайнера подтвердил министр транспорта Индонезии Буди Карья.Телеканал CNN Indonesia со ссылкой на рассказ рыбаков рассказал о взрывах на борту упавшего Boeing. Очевидцы утверждают, что слышали звуки взрыва.