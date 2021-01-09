Несколько дней назад белорусов возмутила попавшая в сеть видеозапись, на которой мужчина в возрасте кричит матом на медика Брестской городской больницы скорой медицинской помощи, а затем бьет его по лицу.— Слышь? Против Лукашенко? Что, не веришь? А ты сегодня врач? Ты ж вчера против Лукашенко…Появившийся в кадре милиционер просто отвел пьяного нарушителя порядка в сторону. Портал tut.by нашел нападавшего и узнал подробности инцидента. 55-летнего мужчину зовут Николай, он работает водителем школьного автобуса. Он рассказывает, что был пьян 5 января, поэтому «упал на остановке, разбил голову».Скорую помощь пьяному мужчине вызвали два омоновца. В больнице тот решил поставить в известность медиков, что он поддерживает Лукашенко и недоволен протестами, недоумевая «чего им не хватает».— Они (медики - прим. авт.) мне сказали: «За кого ты, за кого?». И стали меня тузать, один взял за шею! Если бы они меня не потузали, я б никого не ударил! - рассказал Николай, но что такое «тузать», объяснить так и не смог.После этого Николаю оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Про то, что стал антигероем соцсетей, Николай знает. И добавляет, что остается верным своим политическим взглядам.— Мне, конечно, стыдно, неудобно, но уже как есть, - говорит мужчина.В УВД Брестского облисполкома порталу tut.by также рассказали, что по факту случившегося проводят проверку.