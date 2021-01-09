Кажется, погода решила отыграться за теплую зиму-2020 и высыпала на Беларусь весь снег, который был в наличии. За последние два дня (с 9 часов утра 7 января до 9 часов утра 9 января) в Минске выпало 42% привычной для января месячной нормы осадков — 19 мм, говорится в анализе статистики данных Белгидромета, проведенного агентством БелаПАН.Учитывая, что 1 мм осадков это около 1−1,5 см снега, то за два дня Минск покрыли сугробы не меньше 20 сантиметров! Жители столицы не стали терять время даром и отправились кататься на снежных горках. В горнолыжном центре «Силичи» стоят километровые очереди, но люди нашли выход: катаются прямо у своего дома!Например, в Малиновке буквально яблоку негде упасть: дети и родители катаются на тюбингах и санях в парке Павлова, у станции метро, во дворах и буквально на каждой неровной поверхности.- Юго Запад и Малиновка катаются в парке Павлова в двух местах - возле елки со стороны по. Любимова и со стороны улицы Космонавтов. Малиновка катается ещё на большой горке в овраге между Слободским проездом и ул. Громова. Есть горка в яблоневом сад, что по улице Рафиева - она спускается к новому микрорайону, - рассказывает жительница микрорайона Оксана.В Серебрянке и других микрорайонах города тоже аншлаг: повсюду тюбинги и санки. Если верить прогнозам погоды, к празднику Крещения в Беларусь придут снега и морозы до минус 21 градуса.