Кажется, погода решила отыграться за теплую зиму-2020 и высыпала на Беларусь весь снег, который был в наличии. За последние два дня (с 9 часов утра 7 января до 9 часов утра 9 января) в Минске выпало 42% привычной для января месячной нормы осадков — Минск покрыли сугробы не меньше 20 сантиметров!Жители столицы не стали терять время даром и отправились кататься на тюбингах у себя во дворах, а также оккупировали горнолыжный центр «Силичи». А где-то на лыжах мчит и Александр Лукашенко, его лыжную тренировку на фоне заснеженных деревьев выложил телеграм-канал \\"Пул первого\\".Кстати, это лыжи известного производителя \\"Fischer\\", которые пользуются особой любовью у Лукашенко. Да и стоят они скромнее модели Volant Pure Black, на которых он катался в Сочи с Владимиров Путиным. Те лыжи стоили около 2,3 тысяч евро, что примерно в десять раз дороже обычных. Всего в коллекции Лукашенко насчитали более 30 пар лыж, есть среди них и именные лыжи с изображением государственного герба, флага и надписью Lukashenko.Лукашенко с детства любит лыжню. Например, в 2019 году он говорил о подготовке к \\"Минской лыжне\\":- Это моя обычная жизнь. Я с детства бегаю на лыжах, люблю это. А сейчас я просто обязан это делать, чтобы другие следом бегали. Так что ничего (в распорядке дня. - Ред.) не менял. Да, хоккей в последние две недели отменили, занимались только лыжами. Скажу вам не как президент, а как обычный человек, который бегает с детства: эффективнее лыж, особенно для девчонок, нет ничего. Это красота, здоровье, работа всех органов и частей тела. На лыжах ни одна мышца не отдыхает. Лыжи – это великое дело, говорю это как футболист и немного хоккеист. И для детей это полезно. Научитесь вы бегать, будут бегать и ваши дети. У меня и младший, и старшие (сыновья. - Ред.) постоянно на лыжах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ7-9 января в Минске выпала почти половина месячной нормы снега! Посмотрите, что придумали минчане (подробности)