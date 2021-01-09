Скандально-известная российская телеведущая Наиля Аскер-заде продолжает анонсировать свое интервью с Александром и Николаем Лукашенко, которое прошло в Минске и должно выйти в эфир 10 января. На своей странице в инстаграм журналистка поделилась вторым за последние сутки фото с Николаем Лукашенко, а также мнением о нем.- Вчера было столько вопросов про Николая Лукашенко, что на все не успеваю ответить. Николай и правда очень приятный молодой человек. Сейчас мы как цивилизованные люди очень стараемся отрицать шаблоны и нормы красоты, но почему-то все равно радуемся, когда видим красивого человека. Потом уже начинаем слушать, что он скажет и как. Понимаю молодых девушек, которые сходят по Николаю с ума. Кстати, в интервью он ответил на самый волнующий для поклонниц вопрос. Николай производит впечатление неизбалованного, скромного, думающего человека. Помимо интервью, мы очень много с ним общались о разном off the records в перерывах между съемками с его отцом, - написала Наиля.Также российская журналистка интригует тем, что задала Николаю Лукашенко «вопрос, который больше всего волнует его поклонниц».СПРАВКАНаиля Аскер-заде - российская журналистка и телеведущая «России-1». Стала известна после расследования «Фонда борьбы с коррупцией» и Алексея Навального, которые утверждают, что она связана близкими отношениями с президентом государственного банка ВТБ Андрея Костина и владеет собственностью на миллиарды российских рублей. Комментируя расследование, Аскер-заде написала у себя в инстаграме: «Заказала нативную рекламу своей инсты у одного популярного блогера. Не думала, что так зайдёт».