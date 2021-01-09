На днях стало известно, что одна из самых известных работниц женского взвода Минского ОМОН Светлана Скараженок умерла в 29 лет. Руководство МВД и Минского ОМОНа выразили соболезнования ее семье в ведомственной газете «На Страже», сообщает газета «Наша Нiва». Обстоятельства ее смерти неизвестны.Светлана Скараженок окончила филфак БГУ, и в 2014 году пришла на службу в ОМОН. Она не раз рассказывала о своей работе государственным СМИ . Муж Светланы также служит в ОМОН, отец – бывший пограничник в Афганистане и Туркменистане, а мать – работник культуры. Девушка была единственным ребенком в семье.