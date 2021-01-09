В субботу 9 января семь белорусов попали в больницу после ДТП под Брянском, сообщили ТАСС в Выгоничской центральной районной больнице (Брянская область). Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter ехал в сторону Брянска из Беларуси.- В больницу поступило семь человек, один из них на ногах. Пострадавшие - молодые мужчины, - рассказали медики больницы.Авария случилась на 43-м км трассы \\"Брянск - Новозыбков\\". В момент ДТП в машине находились 17 человек, все они граждане Беларуси. Водитель не пострадал. По предварительным данным, причиной аварии стал неправильный скоростной режим.Судя по данным метеорологов, 9 января в Брянске наблюдается гололедица.