Российская журналистка Наиля Аскер-заде продолжает пиарить свое интервью со старшим и младшим Лукашенко, которое должно выйти 10 января на канале «Россия 1». Она уже выложила много фото в ленте и сториз инстаграм с Александром и Николаем Лукашенко. А на последней фотографии запечатлена еще и пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, которая на фоне печки кормит Лукашенко и Наилю Аскер-заде чем-то, похожим на блинчики. Свой снимок она сопроводила подписью:- Больше года мы пытались договориться об этой съёмке! В октябре 2019-го отправили запрос. Тогда даже началось предметное обсуждение съёмки. Но потом переговоры прекратились. После выборов прошлого года мы направили новый запрос. В начале декабря получили подтверждение. Уже были назначены даты съёмок, но за два дня до нашего приезда белорусская сторона предложила снова перенести их, уже на 2021 год... Всё же удалось договориться, и в итоге съёмки состоялись. Хотя в Москву мы вернулись за день до Нового года. А потом работали все праздники и монтируем до сих пор, - пишет журналистка.СПРАВКАНаиля Аскер-заде - российская журналистка и телеведущая «России-1». Стала известна после расследования «Фонда борьбы с коррупцией» и Алексея Навального, которые утверждают, что она связана близкими отношениями с президентом государственного банка ВТБ Андрея Костина и владеет собственностью на миллиарды российских рублей. Комментируя расследование, Аскер-заде написала у себя в инстаграме: «Заказала нативную рекламу своей инсты у одного популярного блогера. Не думала, что так зайдёт».