Народное антикризисное управление во главе с Павлом Латушко начнет добавлять в санкционные списки и Единую книгу регистрации преступлений делегатов Всебелорусского народного собрания. Об этом 8 января завил в своем телеграм-канале Павел Латушко.— Все делегаты ВНС, которые не заявят об отказе участвовать в нем, будут публично добавлены в Единую книгу регистрации преступлений и включены в санкционные списки. Уже через 10 дней в ЕКРП появятся первые фамилии. Список будет обновляться каждые 10 дней – вплоть до 10 февраля 2021 года, — пишет он. — Попадание в список ЕКРП будет также означать, что все фамилии и открытые данные делегатов станут достоянием общественности. И каждый беларус сможет узнать «героев» в лицо.Он также отметил, что делегаты данного \\"народного собрания\\" уже нарушают Конституцию и Закон о республиканских и местных собраниях.— Лукашенко уже с ног до головы замазал в уголовных статьях силовиков, которые соглашались выполнять его преступные приказы. Теперь он замажет вас. Если не откажетесь, — предупредил Павел Латушко.Напомним, Всебелорусское народное собрание должно пройти в Беларуси 11−12 февраля. В нем примут участие 2700 специально отобранных делегатов с учетом норм представительства районными и городскими Советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями. Например, делегатом от Могилева стал Александр Лукашенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАльтернатива парламенту или фильтр против кризисов: эксперты - о полномочиях Всебелорусского народного собрания (подробности)