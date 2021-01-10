Теленканал СТВ показал фрагменты выступления Александра Лукашенко, в котором он высказывается о пандемии коронавируса и локдауне. В частности, он заявил, что высказываниями о том, что от коронавируса нужно лечиться водкой и трактором, пытался «отвлечь» белорусов от проблем пандемии.-Прямо вам в глаза говорю: вы мне не верили в феврале… Когда у нас эта пандемия? В марте, когда я говорил и про водку, и про трактор, и про баню. Как я только не пытался вас отвлечь, чтобы вы мозги свои не загружали этим, - сказал Александр Лукашенко.Александр Лукашенко заявил также, что введение карантина в Беларуси не нужно, но технические и организационные возможности в стране для этого есть.-Поверьте, море людей мне предлагали карантин. А потом – помните, я говорил? – комендантский час мне предложили ввести западники и ВОЗ. Я сказал: «Никакого не будет комендантского часа. Ну, а если белорусам очень хочется комендантский час, мы за сутки введем комендантский час и зачынім так, что никто нос не высунет». Но нам это не нужно, нам нужно работать, - сказал он.