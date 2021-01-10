Минск засыпало снегом, коммунальные службы работают практически круглосуточно.-На улицы столицы выведено более 620 единиц снегоуборочной техники. Расчищают Минск от снега порядка 650 сотрудников коммунальных служб, - информирует телеграм-канал Минск.Официально.В то же время на расчистку снега зовут и горожан. Коммунальные службы особо обращают внимание минчан на то, что каждый должен самостоятельно расчищать свое парковочное место. Сами же коммунальщики готовы выдать каждому лопату.-За инвентарём можно обращаться в ЖЭУ. Там готовы предоставить всем желающим лопаты для расчистки парковочных мест, - говорится в сообщении.Если кто-то, расчищая снег, выйдет за рамки того пятачка, где припаркован его автомобиль, ему будут только благодарны.— Городские службы будут благодарны неравнодушным жителям, которые пожелают провести выходные с пользой и помочь коммунальщикам в уборке снега на придомовых территориях. Инвентарь добровольцам также выдадут жилищные организации, - сказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какие забавы придумали минчане, которым наконец-то в середине зимы, как снег на голову, свалился настоящий снег, смотрите ЗДЕСЬ.