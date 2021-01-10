Авария с электромобилем Tesla произошла в Бресте вечером 9 января. Об этом сообщает БрестСити.Очевидец рассказал изданию, что электромобиль около магазина «Дионис» врезался в осветительную опору, повредив при этом дорожный знак.В Госавтоинспекции подтвердили, что 9 января в 18.55 в Бресте на проспекте Машерова произошло ДТП.-25-летний брестчанин, управляя автомобилем «Tesla”, двигаясь в районе дома 16 по проспекту Машерова, не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на световую опору и дорожный знак. В результате происшествия никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения, - сообщили в ГАИ.Пострадавших в результате аварии нет, водителя привлекли к административной ответственности.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Семеро белорусов пострадали в ДТП под Брянском. ПОДРОБНОСТИ.