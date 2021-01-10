Диетологи вспомнили о том, что при борьбе с заболеваниями легких и различными простудными заболеваниями издавна применялись различные жиры, например, барсучий жир в сочетании с молоком и предложили «антикоронавирусный бутерброд». Рецепт рассказывает Медикфорум.Российский диетологи Ирина Дядикова предлагает растереть в однородную пасту сало, укроп, кинзу и черный перец, а затем намазать эту пасту на хлеб. Употребляя антикоронавирусные бутерброды, нужно помнить, что злоупотреблять жирной пищей не следует – коронавирус и без того нагружает желудок и поджелудочную железу. Диетолог напомнила и о продуктах с бактерицидными свойствами – чесноке, имбире и луке, которые целесообразно включать в антикоронавирусную диету.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ранее сообщалось о полезных свойствах растений в борьбе с ковидом. Что заварить в антикоронавирусной чашке, читайте ЗДЕСЬ.