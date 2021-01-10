Беларусь наконец заснежило и, похоже, снег остается. В понедельник, 11 января, синоптики обещают, что осадки не прекратятся, но снегопад будет несильным. Мороз же усилится – ожидается до 15 градусов со знаком минус, сообщает БелТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.Небо в понедельник будет покрыто облаками, изредка ожидаются прояснения. Ночью существенных осадкой не будет, небольшой снег начнется утром и продолжит сыпаться днем, но не по всей стране, а местами. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет дуть с юго-запада, но будет слабым, лишь иногда усилится до умеренного.Плюсовых температур уже не ждем: ночью будет от -2 (в юго-западных районах страны) до -15 (на севере). Днем ожидается от нуля до -6, а по северо-востоку – до -8.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Минск так занесло снегом, что коммунальщики готовы выдать лопату любому, кто пожелает помочь в расчистке. ПОДРОБНОСТИ.