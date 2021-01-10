Российская журналистка Наиля Аскер-заде опубликовала в своем инстаграме фото, на котором она сидит за столом вместе с Александром Лукашенко и его сыном Николаем. Судя по тому, что за окном темно, на фото запечатлен момент ужина. На столе расставлены приборы, тарелки с закусками и хлебом. Тут же, на столе, между столовыми приборами и закусками, стоит белая собака.Журналистка не прокомментировала, как и зачем собака оказалась на столе в то время, как люди принимали пищу.Напомним, Наиля Аскер-заде взяла интервью у Александра Лукашенко и его сына Николая. Оно должно выйти на канале Россия-1 вечером 10 января. На одном из снимков, судя по всему, с того же ужина у Александра Лукашенко, также выложенном Аскер-заде в соцсети, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт угощает Лукашенко и Аскер-заде блинчиками. На этом снимке собаки на столе не видно.Наиля Аскер-заде продолжает интриговать своих фолловеров деталями анонсированного интервью. Так, она пообещала рассказать, какую музыку слушает Николай Лукашенко и предложила подписчикам до трансляции интервью угадать ответ на этот вопрос. Среди предложенных вариантов – Моргенштерн, джаз, Золотое кольцо, Ольга Бузова и классика.Ранее журналистка рассказала, какое впечатление произвел на нее Николай Лукашенко.Белый шпиц по кличке Умка часто появляется в кадре вместе с Александром Лукашенко. Так, вместе с Умкой тот посещал Трофимову криницу в Александрии и сажал лес на субботнике.