Японские разработчики изобрели прибор, который способен уничтожать вирус COVID-19. Устройство за 30 секунд уничтожает почти сто процентов вируса ковид в радиусе своей деятельности. О принципе действия устройства рассказывает Известия по ссылкой на японскую прессу.Прибор Handy UV emitter излучает импульсы глубокого ультрафиолета. Согласно техническим характеристикам изделия, длина излучаемого прибором УФ-света составляет 280 нм, их оптическая мощность равна 70 милливаттам.Чтобы убить коронавирус на обрабатываемой поверхности, прибор должен располагаться на расстоянии пяти сантиметров от нее. Именно в таких условиях при тестировании устройство убило 99,99 процентов вируса COVID-19 за 30 секунд.Ранее сообщалось, что турецкие исследователи создали способ обнаружить коронавирус в организме человека за 10 секунд.