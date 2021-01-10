Правоохранительные органы Кобрина ищут пропавшего подростка. 16-летний юноша ушел из дома рано утром, в 7.00, 8 января, и с тех пор о нем ничего не известно, пишет БрестСити.Пропавший подросток – Алексей Василаке, он житель Кобрина. Парень выглядит на свои 16 лет, у него карие глаза, темно-русые волосы. Рост пропавшего подростка – 175 см. Когда Алексей ушел из дома, он был одет в черную куртку, светло-синие джинсы, бежевые ботинки.Всех, кто что-либо знает о том, где находится Алексей Василаке, просят сообщить в Кобинский РОВД по телефонам 8 (029) 794-41-32, 8 (033) 642-44-24 или 102.