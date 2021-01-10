Александр Лукашенко заявил, что проект новой Конституции Беларуси подготовят к концу 2021 года. Об этом он сказал в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде. Программа «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» выходит на канале Россия 1 в воскресенье, 10 января, сообщает Интерфакс.После того, как будет готов проект новой конституции, \\"на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть\\", - сказал Лукашенко. О дате референдума , по его словам, будет объявлено на Всебелорусском народном собрании. В то же время Лукашенко не исключает, что на собрании будут обсуждать поправки в Конституцию, «если делегаты будут готовы к этому». Но внесение поправок состоится исключительно через референдум.О том, какие принципиально новые аспекты появятся в белорусской Конституции, Александр Лукашенко не рассказал.\\"До конца не сформированы основные предложения по изменению, это во-первых. Во-вторых, я обозначал некоторые — о перераспределении полномочий, о партийном строительстве. Это политические вопросы, в экономике мы оставим предложение, чтобы у нас было социально-ориентированное государство\\", - сказал он.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Российская журналистка Наиля Аскер-заде взяла интервью у Александра Лукашенко и его сына Николая.