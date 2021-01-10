Обновленная статистика по заболеваемости коронавирусом размещена в официальном телеграм-канале Минздрава Беларуси. За сутки в стране выявлено и зарегистрировано 1833 новых случая заражения ковидом. Всего же с начала пандемии в Беларуси COVID-19 выявлен у 212 201 пациента.Из больниц за сутки в стране выписали 2 364 пациента. Всего же с подтвержденным диагнозом COVID-19 с начала пандемии выздоровевшими признаны 194 984 человека.За сутки скончались 10 человек с подтвержденным коронавирусом, за весь период распространения инфекции умерли 1517 пациентов с ковидом.Всего в стране провели 4 130 911 тестов на ковид, из них за последние сутки – 12 917.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Дневник человека с ковидными симптомами – какие ощущения, куда обращаться, и другие подробности.