В интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде Александр Лукашенко заявил, что оснований для переноса матчей Чемпионата мира по хоккею в 2021 году из Минска он не видит. По словам Александра Лукашенко, минские хоккейные арены готовы для проведения соревнований.\\"Оснований для того, чтобы он [ЧМ-2021 по хоккею] не прошел, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный. Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить\\", - цитирует Александра Лукашенко ТАСС.Интервью Наили Аскер-заде с Александром Лукашенко выходит на телеканале Россия-1.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко заявил, что проект изменений в Конституцию Беларуси будет готов к концу 2021 года.