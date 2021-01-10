В интервью российской программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде (телеканал Россия 1) Александр Лукашенко рассказал, кто является его единственным другом. По его признанию, это президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.\\"Да, я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что он является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне\\", - сказал Лукашенко.При этом Александр Лукашенко признал, что других друзей у него нет. Он назвал вопрос о друзьях «тяжелым» и признался, что много раз задумывался над ним.В то же время Лукашенко считает, что у него «очень много противников», но только время покажет, являются ли они врагами.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Александр Лукашенко высказался о готовности «хоть завтра» провести в Беларуси чемпионат мира по хоккею.