«Конечно, не очень это приятно, если искренне, но уж так, чтобы это меня убивало – абсолютно нет», - так выразил Александр Лукашенко свое отношение к тому, что западные страны не признали официальные итоги президентских выборов в Беларуси. Об этом он заявил в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде, которая выходит 10 января на телеканале Россия-1.Александр Лукашенко считает, что цель западных санкций в отношении Беларуси – подобраться к России, пишут Вести, и предупредил россиян:«Имейте в виду – следующие будете вы. Поэтому вы не расслабляйтесь».Кроме того, Александр Лукашенко заявил о намерении выстраивать отношения с Вашингтоном. На вопрос журналистки, как к такой перспективе отнесутся в Вашингтоне, он ответил: «Не хотят, так захотят».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Вот что рассказал Лукашенко о том, кто является его единственным другом.