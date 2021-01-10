Александр Лукашенко рассказал о своих предпочтениях в плане алкогольных напитков в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале Россия 1. На вопрос ведущей о том, предпочитает он водку или самогон, Лукашенко ответил, что вообще не переносит алкоголь «в силу особенностей своего организма», передает ТАСС.-У меня нет фермента, который перерабатывает алкоголь, это наследство от матери, я – практически человек непьющий, - сказал он.Также Лукашенко рассказал, в каких случаях он употребляет спиртное.-Но пью. В двух случаях, - продолжил Лукашенко. - Когда мы собираемся, президенты. Ты же не будешь там из себя строить непьющего, скажем так. Поэтому приходится иногда немножко выпить, - объяснил он. - И второй случай - если ты находишься в женском коллективе, тоже не будешь святым казаться.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Во время ужина Александра Лукашенко с ведущей программы «Действующие лица» Наилей Аскер-заде на столе действительно не было спиртного.