Александр Лукашенко в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде на телеканале Россия 1 озвучил цену на газ для Беларуси на 2021 год. Эта цифра составит $128,5 за тысячу куб. м.Лукашенко заявил, что считает более справедливым, если бы эта цифра увеличилась на полтора доллара, пишет Интерфакс.\\"128,5.Но я округляю, 130. Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так\\", - цитирует агентство Александра Лукашенко.С Путиным вопрос о цене на газ не обсуждался, заметил Александр Лукашенко.\\"Мы еще не оговаривали этот вопрос, и я не буду его инициировать. Если вы так решили, пусть будет так\\", - сказал он.Высказался Александр Лукашенко и о подписании договоров по нефти.\\"Подписали договоры по нефти. Но скажите, если я у вас покупаю товар, притом который не имеет никакого дефицита сейчас, в том числе нефть - это ж не дефицит уже. Я вам должен премию платить, или вы мне? Вопрос риторический\\", - заявил он.