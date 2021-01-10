В интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в программе «Действующие лица» на телеканале Россия 1, которое выходит в эфир 10 января, Александр Лукашенко высказался об оппозиционном лидере Светлане Тихановской.\\"Не хочу о ней говорить плохо, но должен сказать, что Светлана не способна сформулировать даже элементарную мысль и облечь ее в какую-то форму, и предложить даже в телеграм-канале. Все это обрабатывается и предлагается ей с чужих рук\\", - цитирует Лукашенко агентство Интерфакс.Также Лукашенко рассказал о том, кто и как, по его мнению, руководит Светланой Тихановской и белорусскими протестами.\\"Спецслужбы Литвы, Польши – не думаю, что Украины, но стараются они там где-то рядом быть. Ну и прочее. У нас – единое мнение, у россиян и белорусов, соответствующих людей, что всем этим заправляют Соединенные Штаты Америки, и мы фиксируем со своей стороны так же активную роль Соединенных Штатов Америки. Создан центр, свыше ста человек в нем работают под Варшавой, и оттуда дергают за ниточки кукловоды. Поэтому замысел там их\\", - рассказал Лукашенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко рассказал, сколько будет стоит газ для Беларуси.