Александр Лукашенко стал героем очередной программы «Действующие лица» с российской телеведущей Наилией Аскер-Заде. Программа выйдет 10 января в 21:30 на канале «Россия». «Комсомолка» продолжает знакомить своих читателей с тем, что заявил Александр Лукашенко. Он рассказал о введении комендантского часа, новой конституции, чемпионате мира по хоккею, своем единственном друге, реакции США на выборы в Беларуси, своем отношении к алкоголю, цене на российский газ и кукловодах Тихановской.А еще – о своем автомобильном опыте. В программе есть кадры, где он сажает телеведущую в президентский бронированный Mercedes и сам садится за руль. Интересно, что оба – не пристегнуты. Впрочем, позже телеведущая уже пристегнута, Лукашенко – нет. За окном машины мелькает проспект Победителей.- Часто удается за руль садиться? - спрашивает журналистка.- Я постоянно. Три дня я езжу на тренировки на этом автомобиле. Я в шутку говорю, что я родился в автомобиле. Первый мой опыт был – это трактор МТЗ-50.- А у вас есть права на вождение в каких категориях?- Всех, даже трамвай, троллейбус- А какой у вас стаж?- Ну, в принципе, за рулем я с восьмого класса. Автомобиль мой первый – ГАЗ-51.Напомним, Александр Лукашенко использует несколько автомобилей. «Комсомолка» вспомнила все президентские машины - от белых «Жигулей» и трактора до бронированного «Пульмана» [фото каждого автомобиля] В 2017 году «Комсомолка» заметила в президентском автопарке новый автомобиль - микроавтобус Mercedes. В том же году на кадры видео попал еще один автомобиль Александра Лукашенко - Audi Q7. А в 2019 году в автопарке Лукашенко появился новый роскошный бронелимузин за 1,4 миллиона евро минимум. Такого Mercedes-Maybach Pullman Guard нет даже у Путина.СПРАВКА «КП»Наиля Аскер-заде - российская журналистка и телеведущая «России-1». Стала известна после расследования «Фонда борьбы с коррупцией» и Алексея Навального, которые утверждают, что она связана близкими отношениями с президентом государственного банка ВТБ Андрея Костина и владеет собственностью на миллиарды российских рублей. Комментируя расследование, Аскер-заде написала у себя в инстаграме: «Заказала нативную рекламу своей инсты у одного популярного блогера. Не думала, что так зайдёт».