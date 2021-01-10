Александр Лукашенко дал большое интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде. Ее программа «Действующие лица» выходит на канале Россия 1, эфир на европейскую часть России – вечером 10 января, в воскресенье.Однако эфир на иные часовые пояса уже состоялся, в а Сети уже появляются фрагменты программы. Так среди прочего, Александр Лукашенко заявил, что то время, которое он возглавляет Беларусь, войдет в историю как эпоха стабильности, мира и справедливости. Запись интервью состоялась в последние дни 2020 года, а Лукашенко подчеркнул, что провожает год с чувством надежды и ставит серьезные цели на будущее.Как уже писала «Комсомолка», в интервью Наиле Аскер-заде, Лукашенко сообщил о том, сколько будет стоить для Беларуси российский газ в 2021 году, а также о том, что не считает Светлану Тихановскую самостоятельной политической фигурой. И это не все: Лукашенко рассказал и о единственном своем друге, и о том, что Беларусь готова провести чемпионат мира по хоккею «хоть завтра». А еще выяснилось, что у Лукашенко есть права на вождение трамвая и троллейбуса (вот тут про это)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛукашенко рассказал также о референдуме и Конституции (про это – вот здесь)