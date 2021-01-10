Мы уже писали о большом интервью, которое Александр Лукашенко дал скандально известной российской журналистке Наиле Аскер-заде в рамках ее программы «Действующие лица». Участие в беседе принял и младший сын Лукашенко - Николай. Он рассказал о том, что вместе с отцом они перенесли коронавирус - заболевание диагностировали летом 2020 года.При этом Николай Лукашенко назвал своего отца «отвратительным пациентом».- Он очень плохой пациент, отвратительный просто, - выразил свое мнение Николай.По его словам, отец отказывался выполнять требования врачей, а попытки убедить следовать рекомендациям специалистов, вызывали у Александра Лукашенко лишь усиливающееся отторжение.Как отметил Николай Лукашенко, его отец отказывается делать то, что необходимо, даже когда «приводишь факты, конкретные примеры <…> из, можно сказать, соседней палаты».- И от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии, - дополнил сын Лукашенко.А он сам пояснил, что пытался побыстрее вылечиться, ведь до послания белорусскому парламенту и народу тогда оставалось всего пять дней.К слову, в ходе интервью Лукашенко сообщил о том, сколько будет стоить для Беларуси российский газ в 2021 году, а также о том, что не считает Светлану Тихановскую самостоятельной политической фигурой. И это не все: Лукашенко рассказал и о единственном своем друге, и о том, что Беларусь готова провести чемпионат мира по хоккею «хоть завтра». А еще выяснилось, что у Лукашенко есть права на вождение трамвая и троллейбуса (вот тут про это).В время своего правления Лукашенко назвал «эпохой стабильности и справедливости».