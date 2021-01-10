Александр Лукашенко стал героем очередной программы «Действующие лица» с российской телеведущей Наилией Аскер-Заде. Программа выйдет 10 января в 21:30 на канале «Россия». «Комсомолка» продолжает знакомить своих читателей с тем, что заявил Александр Лукашенко. Он рассказал о введении комендантского часа, новой конституции, чемпионате мира по хоккею, своем единственном друге, реакции США на выборы в Беларуси, своем отношении к алкоголю, цене на российский газ, кукловодах Тихановской и даже о том, что у него есть права на вождение трамвая.А еще – о санкциях и предстоящей олимпиаде в Токио. Дело в том, что 7 декабря глава Международного олимпийского комитета запретил Александру Лукашенко и членам Национального олимпийского комитета посещать мероприятия МОК, в том числе Олимпийские игры. На следующий день Лукашенко заявил, что 25 лет не был на этих мероприятиях. Хотя на самом деле это не так. Александр Лукашенко был на зимней олимпиаде в Сочи, в 2010 году с сыном Николаем он летал на Олимпиаду в Пекин, а в 1998 Лукашенко неожиданно для всех появился на хоккейном матче в Ногано.- Вы говорили про санкции, вас это расстраивает? – спросила журналистка.- Нет, я привык, - ответил Лукашенко.- То есть вы в Токио не собирались на олимпиаду ехать?- Упаси вас Господь.- Почему? В Сочи приезжали…- Да это ж Сочи, это родной город. А тут Токио! В Токио надо еще дополнительно десять часов.СПРАВКА «КП»Наиля Аскер-заде - российская журналистка и телеведущая «России-1». Стала известна после расследования «Фонда борьбы с коррупцией» и Алексея Навального, которые утверждают, что она связана близкими отношениями с президентом государственного банка ВТБ Андрея Костина и владеет собственностью на миллиарды российских рублей. Комментируя расследование, Аскер-заде написала у себя в инстаграме: «Заказала нативную рекламу своей инсты у одного популярного блогера. Не думала, что так зайдёт».