Интервью, которое Александр Лукашенко дал скандально известной российской журналистке Наиле Аскер-заде в рамках ее программы «Действующие лица», в Сети уже разлетается на цитаты.Лукашенко рассказал о том, как он сейчас относится к возможности покинуть президентский пост- Я уже не так остро воспринимаю то, что когда-то придется заканчивать. Раньше это остро воспринимал, а сейчас — нет. Если нужно, буду помогать, чтобы сохранить кусочек этой страны, этой земли для детей. Новое поколение приходит, они должны взять на себя в ближайшее время ответственность за будущее страны, - наметил перспективы Лукашенко.Говоря о том, сядет ли он писать мемуары, Лукашенко отметил, что в планах этого нет, хотя «очень много интересного можно было бы написать».Напомним, о чем говорил Лукашенко в интервью Наиле Аскер-заде.Он сообщил о том, сколько будет стоить для Беларуси российский газ в 2021 году, а также о том, что не считает Светлану Тихановскую самостоятельной политической фигурой. И это не все: он рассказал и о единственном своем друге, и о том, что Беларусь готова провести чемпионат мира по хоккею «хоть завтра». А еще выяснилось, что у Лукашенко есть права на вождение трамвая и троллейбуса (вот тут про это). Время своего правления Лукашенко назвал «эпохой стабильности и справедливости» и заявил, что не собирается лететь на олимпиаду в Токио – очень далеко.Участие в беседе принял и младший сын Лукашенко - Николай. Он аттестовал своего отца как \\"отвратительного пациента\\", рассказал о том, что они вместе перенесли коронавирус - заболевание диагностировали летом 2020 года (про это – вот тут)