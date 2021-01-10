Александр Лукашенко стал героем очередной программы «Действующие лица» с российской телеведущей Наилией Аскер-Заде. Программа выйдет 10 января в 21:30 на канале «Россия». «Комсомолка» продолжает знакомить своих читателей с тем, что заявил Александр Лукашенко. Он рассказал о введении комендантского часа, новой конституции, чемпионате мира по хоккею, своем единственном друге, реакции США на выборы в Беларуси, своем отношении к алкоголю, цене на российский газ, кукловодах Тихановской, своем нежелании лететь на олимпиаду в Токио и даже о том, что у него есть права на вождение трамвая.А еще – встрече с оппозицией в СИЗО КГБ. Напомним, эта неожиданная встреча состоялась 10 октября. Говорили о будущем Беларуси, протестах и Конституции.- Вы не жалеете, что пошли на встречу с заключенными оппозиционерами? – спросила журналистка.- Абсолютно нет.- А зачем вам это нужно было?Вы же меня в России до сих пор подталкиваете – особенно ваше либеральное крыло, давайте с оппозицией… Ну вот я и поговорил. Но потом вы стазу начали меня обсуждать и смеяться с меня. А зря. Я увидел людей, которые хотели быть у власти, стремились придти к власти. Я их выслушал, я понял, какая была бы Беларусь если бы они пришли к власти. Я тем самым продемонстрировал, что мы можем вести диалог с кем угодно, если этого кто-то хочет.Интересно, что на встрече не было Марии Колесниковой – говорят, она отказалась ехать на встречу, решив остаться в камере.- А Мария Колесникова, когда над ней будет суд, и будет ли это открытый процесс?- Колесникова… Это кто? – переспросил Лукашенко.- Она один из инициаторов… - начала объяснять телеведущая.- А это, кто через границу с этими ребятами пыталась выехать, да не выехала… Понятия не имею, следствие идет, я даже не занимаюсь этим. Честно, не знаю.Напомним, представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова исчезла в начале сентября – очевидцы сообщали, что ее затолкали в микроавтобус неизвестные люди на улице Ленина в центре Минска. Через три дня выяснилось: она задержана и находится в СИЗО №1 в Минске. А по белорусскому государственному телевидению заявили, что Колесникова хотела сбежать за границу, но ее задержали на границе с Украиной. Два ее адвоката границу успешно пересекли. Украинская сторона сразу заявила, что это была не добровольная поездка, а насильственный выезд. А при попытке фактической депортации Мария Колесникова порвала паспорт, и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины. Вот как ситуацию тогда прокомментировал Лукашенко:- Мне доложили, что она и двое ее не то друзья, не то водители, не то близкие, не то далекие – они сегодня бежали в Украину, - сказал Лукашенко. - У них документы были оформлены заранее, они предъявили паспорт на нашем участке. Таможенники, пограничники пропустили их. Дальше участок государственной границы и пост украинцев. Но между этими постами – не зря они наверно туда поехали – 8-9 километров. И там в силу усиления границы, мы выставили пост. Естественно их остановили. Они на своем автомобиле по газам. Ее то ли выбросили из машины – но на ходу.- Сами выбросили? – уточнил журналист.Они втроем были, кто ее мог выбросить… Наши пограничники, естественно, ее задержали, как положено – это я как старый пограничник вам говорю, и отправили в отряд пограничный. А эти через границу, через пост украинский…. Украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. Мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули.- Зачем, они же уехали, вы же их, условно говоря, отпустили из Беларуси.- Вы знаете, а мы их задержать и не могли. Они ехали легально по документам. Но они нарушили государственную границу, они на посту отметились, пограничники проверили и таможенники. А сама-то граница, я же и говорю, еще 8-10 километров… И они через этот усиленный пост они напролом проехали и спряталась в Украине. Якобы у этой женщины сестра в Украине живет. Якобы. Не утверждаю. Ее задержали, а этих двух - мы просим украинских пограничников, чтобы вернули их в страну – будем разбираться, что произошло.Позже в отношении Колесниковой возбудили сразу два уголовных дело. Первое – по статье «Создание экстремистского формирования либо руководство им или входящим в него структурным подразделением». Наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет. Второе - по статье «Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти». По этой статье грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.СПРАВКА «КП»Наиля Аскер-заде - российская журналистка и телеведущая «России-1». Стала известна после расследования «Фонда борьбы с коррупцией» и Алексея Навального, которые утверждают, что она связана близкими отношениями с президентом государственного банка ВТБ Андрея Костина и владеет собственностью на миллиарды российских рублей. Комментируя расследование, Аскер-заде написала у себя в инстаграме: «Заказала нативную рекламу своей инсты у одного популярного блогера. Не думала, что так зайдёт».