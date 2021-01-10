- Заболели все втроем, он - малыш (Николай Лукашенко – Авт.), она (Лукашенко указал на женщину, своего личного врача – Авт.) там среднего возраста, а я – уже постарше. Мы по разному болели. Я вообще на ногах перес ковид. И только вот когда пришел на КТ – у меня обнаружили остаточные явления. Но эти остаточные явления меня очень сильно хвостом ударили. В этот раз я лечился, потому что до послания белорусскому народу и парламенту оставалось пять дней. Я врачу говорю: «У вас пять дней поставить меня на ноги». Если кто-то видел, какой я был там (4 августа 2020 Лукашенко обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию - Авт.) …и хорошо, что это так закончилось, потому что, когда я ушел от трибуны, он (Николай Лукашенко – Авт.) меня встретил, я на него опирался и уходил от туда. То есть еще очень тяжело, слабость, - сказал Александр Лукашенко- Вакцинироваться пока не планируете? - спросила Наиля Аскер-заде. До того в интервью показали большой сюжет о российской вакцины, которой уже начали прививать в Беларуси.- Нет, - ответил Александр Лукашенко.- Я не планирую вовсе, - сказал его сын Николай.Напомним, о чем говорил Лукашенко в интервью Наиле Аскер-заде.Он сообщил о том, сколько будет стоить для Беларуси российский газ в 2021 году, а также о том, что не считает Светлану Тихановскую самостоятельной политической фигурой. И это не все: он рассказал и о единственном своем друге, и о том, что Беларусь готова провести чемпионат мира по хоккею «хоть завтра». А еще выяснилось, что у Лукашенко есть права на вождение трамвая и троллейбуса (вот тут про это). Время своего правления Лукашенко назвал «эпохой стабильности и справедливости» и заявил, что не собирается лететь на олимпиаду в Токио – очень далеко.Участие в беседе принял и младший сын Лукашенко - Николай. Он аттестовал своего отца как \\"отвратительного пациента\\", рассказал о том, что они вместе перенесли коронавирус - заболевание диагностировали летом 2020 года (про это – вот тут).Лукашенко рассказал и о введении комендантского часа, новой конституции, чемпионате мира по хоккею, своем единственном друге, реакции США на выборы в Беларуси, своем отношении к алкоголю,