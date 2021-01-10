- Вы считаете, что политический кризис завершился? Или его вообще не было? – спросила у Лукашенко журналистка Наиля Аскер-заде, которая беседовала с ним в рамках своего авторского проекта «Действующие лица».- После каждых выборов у нас такой кризис. Он связан с политикой, но в основе лежит, всегда в основе, один из столпов, если можно так выразиться, – экономика. Если у нас будет нормально экономика развиваться хотя бы как в этом году (речь идет о 2021-м, интервью снимали в последние дни декабря - Авт.), нам ни будущий, ни 23-й, 25-й годы не страшны, - выразил свое мнение ЛукашенкоВ интервью Наиле Аскер-заде – скандально известной российской журналистке – он высказался по многим и самым разным вопросам.Так Лукашенко сообщил о том, сколько будет стоить для Беларуси российский газ в 2021 году, а также о том, что не считает Светлану Тихановскую самостоятельной политической фигурой. И это не все: он рассказал и о единственном своем друге, и о том, что Беларусь готова провести чемпионат мира по хоккею «хоть завтра». А еще выяснилось, что у Лукашенко есть права на вождение трамвая и троллейбуса (вот тут про это). Время своего правления Лукашенко назвал «эпохой стабильности и справедливости» и заявил, что не собирается лететь на олимпиаду в Токио – очень далеко.Участие в беседе принял и младший сын Лукашенко - Николай. Он аттестовал своего отца как \\"отвратительного пациента\\", рассказал о том, что они вместе перенесли коронавирус - заболевание диагностировали летом 2020 года (про это – вот тут). И Николай, и Александр Лукашенко ответили также и на вопрос о том, будут ли они прививаться от КОВИД-19 (здесь их мнение по этому вопросу). Рассказал Лукашенко и о своих планах после ухода с президентского поста.Нельзя не отметить, что Александр Лукашенко рассказал и о введении комендантского часа, новой конституции, чемпионате мира по хоккею, своем единственном друге, реакции США на выборы в Беларуси, своем отношении к алкоголю, Выразил он свое мнение относительно Марии Колесниковой.