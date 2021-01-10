Интервью, которое Александр Лукашенко дал скандально известной российской журналистке Наиле Аскер-заде в рамках ее программы «Действующие лица» (эфир запланирован на вечер 10 января) в Сети уже разлетается на цитаты.Лукашенко ответил и на вопрос о своем окружении.- Есть ли в вашем окружении люди, способные повлиять на ваше решение? - поинтересовалась журналистка.- Очень много людей, которые могут повлиять или поучаствовать в формировании моего решения. Но если уже я принял решение, я его буду очень жестко отстаивать и проводить в жизнь. - ответил Лукашенко.В интервью Наиле Аскер-заде – скандально известной российской журналистке – он высказался по многим и самым разным вопросам.Так Лукашенко сообщил о том, сколько будет стоить для Беларуси российский газ в 2021 году, а также о том, что не считает Светлану Тихановскую самостоятельной политической фигурой. И это не все: он рассказал и о единственном своем друге, и о том, что Беларусь готова провести чемпионат мира по хоккею «хоть завтра». А еще выяснилось, что у Лукашенко есть права на вождение трамвая и троллейбуса (вот тут про это). Время своего правления Лукашенко назвал «эпохой стабильности и справедливости» и заявил, что не собирается лететь на олимпиаду в Токио – очень далеко.Еще он рассказал, считает ли, что политический кризис в Беларуси уже завершился.Участие в беседе принял и младший сын Лукашенко - Николай. Он аттестовал своего отца как \\"отвратительного пациента\\", рассказал о том, что они вместе перенесли коронавирус - заболевание диагностировали летом 2020 года (про это – вот тут). И Николай, и Александр Лукашенко ответили также и на вопрос о том, будут ли они прививаться от КОВИД-19 (здесь их мнение по этому вопросу). Рассказал Лукашенко и о своих планах после ухода с президентского поста.Нельзя не отметить, что Александр Лукашенко рассказал и о введении комендантского часа, новой конституции, чемпионате мира по хоккею, своем единственном друге, реакции США на выборы в Беларуси, своем отношении к алкоголю, Выразил он свое мнение относительно Марии Колесниковой.