В Оберхофе прошла одиночная смешанная эстафета - и у отечественных болельщиков есть еще один повод для радости.Белорусскую сборную стреляющих лыжников представили Анна Сола и Никита Лобастов. Этот дуэт занял пятую строчку в итоговом протоколе. И это несмотря на то, что Анна Сола стреляла не очень удачно - в сумме у нее 6 промахов. Эти свои оплошности она компенсировала за счет хорошей скорости на лыжне. А вот Никита Лобастов был безукоризненно меток - у него ни одного промаха, но, объективно говоря, скорости при этом у него было недостаточно. В конечном счете белорусы - пятые, от пьедестала их отделила одна 1 минута и 13,8 секунды.Третья позиция – у норвежской сборной, серебро взяли шведы. Безусловные лидеры - золотые призеры - Жюли Симон и Эмельен Жаклен, выступающие за Францию. Напомним, 10 января 2020 года в смешанной эстафете наша команда заняла еще более высокое место - белорусы были четвертыми. Про это можно почитать вот тут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛукашенко дал большое интервью Наиле Аскер-заде - российской журналистке. Говорил он о многом. Например, о введении комендантского часа, новой конституции, чемпионате мира по хоккею, своем единственном друге, реакции США на выборы в Беларуси, своем отношении к алкоголю, цене на российский газ, кукловодах Тихановской и даже о том, что у него есть права на вождение трамвая.