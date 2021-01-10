Снегопад, который накрыл Беларусь в эти выходные дни, приводит к весьма трагичным последствиям. Как сообщили в МЧС, только в Минске четыре автомобиля были повреждены упавшими деревьями. Рассказали спасатели и о своей работе в предыдущие дни.По официальном данным, для распиловки упавших деревьев 9 января выезжали на места происшествий двадцать девять раз.- В результате падения которых повреждены 4 легковых автомобиля в Минске. Оказывалась помощь в извлечении из снежных заносов 10 транспортных средств, - пояснили- рассказали в пресс-службе ведомства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛукашенко дал большое интервью Наиле Аскер-заде - российской журналистке. Говорил он о многом. Например, о введении комендантского часа, новой конституции, чемпионате мира по хоккею, своем единственном друге, реакции США на выборы в Беларуси, своем отношении к алкоголю, цене на российский газ, кукловодах Тихановской и даже о том, что у него есть права на вождение трамвая. Так Лукашенко сообщил о том, сколько будет стоить для Беларуси российский газ в 2021 году, а также о том, что не считает Светлану Тихановскую самостоятельной политической фигурой. И это не все: он рассказал и о единственном своем друге, и о том, что Беларусь готова провести чемпионат мира по хоккею «хоть завтра».