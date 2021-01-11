О том, что в России выявлен первый случай «британского» штамма COVID-19, проинформировало ТАСС со ссылкой на Анну Попову, главу Роспотребнадзора.Сообщается, что первый случай «британского» штамма коронавируса обнаружили в тестах россиянина, вернувшегося из Великобритании самолетом. Инфицирование подтвердилось еще в конце 2020-го года, во время болезни мужчина чувствует себя хорошо, и на данный момент пациент уже не является заразным.- Этот человек чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов. Он уже не выделяет этот вирус, - прокомментировала Попова.Также глава Роспотребнадзора уточнила, что ПЦР-тесты, используемые в России, способны выявлять новый штамм «ковида».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Александр и Николай Лукашенко сказали, что не планируют прививаться российской вакциной.По словам Лукашенко, коронавирус он перенес на ногах, но остаточные явления его «сильно ударили хвостом» (подробности).Дневник болеющего с ковидными симптомами: «Чтобы поесть, ставила будильник. Зато спала, как детсадовец!»Журналист «Комсомолки» переболела «ковидом» в легкой форме. Как это, когда повезло, но не так чтобы очень сильно? (подробности).