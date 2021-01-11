Главный врач детской инфекционной клинической больницы Марина Соколова в программе «Неделя» на телеканале СТВ, рассказала, будет ли третья волна COVID-19.- Уже наблюдается снижение в заболеваемости, но плато было довольно высокое и оно будет длительным. И снижение, к сожалению, быстрым не будет. Безусловно, рано или поздно коронавирус пойдет на спад. Если говорить о третьей волне, то говорят, что она будет. Очень надеемся, что она будет не такая, - заявила главврач.И добавила, что в конце январе – начале феврале придет еще и грипп.- Да, придет еще и грипп. Пока прогнозируется на конец января – начало февраля. И тогда мы поймем, насколько люди нас услышали и привились. И насколько грипп вытеснит COVID-19 или будет рядом с ним. На данный момент, спрогнозировать сложно. Хотела бы отметить, что в 2020 году наблюдаюсь снижение вирусных инфекций. Возможно их вытеснил коронавирус, - отметила Соколова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Видим четкую стабилизацию»: главный санитарный врач высказался о плато и спаде коронавируса в Беларуси.Узнали и о том, когда у нас начнется долгожданная массовая вакцинация от COVID-19. (подробности)В ВОЗ признали, что «британский» штамм COVID-19 распространяется быстрее обычного.В организации добавили, что на данный момент нет никаких свидетельств того, что данный вариант является более опасным. (подробности)