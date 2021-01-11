О том, что оргкомитетом Всебелорусского народного собрания уже получено 17 тысяч различных предложений по улучшению и развитию страны, в эфире ОНТ заявил замглавы Администрации президента Андрей Кунцевич.По словам чиновника, поступившие предложения сейчас обобщаются. Еще оргкомитет рассчитывает, что после избрания региональных делегатов будут получены дополнительные предложения - «внушительный перечень».Какие поступают предложения по развитию Беларуси, в том числе через сайт ВНС (Прим.: vsebel.by)?- Это сотни сообщений - от местной проблематики до вопросов общегосударственного уровня. Полагаю, что полученные предложения позволят нам в конечном итоге сформировать образ Беларуси будущего, - уверен замглавы президентской администрации.В свою очередь Андрей Кунцевич высказал и свое мнение о том, что может сделать Беларусь «по-настоящему сильной». Одним из приоритетов будущей пятилетке, как он считает, должно стать региональное развитие - «сильные регионы». Затем - дебюрократизация государственного аппарата.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Созданы комиссии: кто и как выбирает делегатов Всебелорусского народного собрания.Лукашенко уже озвучил, что шестое Всебелорусское народное собрание состоится 11-12 февраля 2021 в Минске. Мы пытались разобраться, кто на него, теоретически, попадает (подробности).Делегатов Всебелорусского народного собрания добавят в санкционные списки.А заодно - и в Единую книгу регистрации преступлений, заявил Павел Латушко. В собрании, которое пройдет в феврале, примут участие 2700 специально отобранных человек (подробности).Лукашенко рассказал, будет ли Всебелорусское народное собрание менять Конституцию Беларуси.И заявил, что упреки его в том, что он хочет продлить свою власть - это «глупость полная» (подробности).