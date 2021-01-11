Главный врач детской инфекционной клинической больницы Марина Соколова в программе «Неделя» на телеканале СТВ объяснила, почему пока не вакцинируют детей от коронавируса.- Если мы говорим о детях, то пока не все вакцины разрешены в детском возрасте. На данный момент идет проработка. Вакцины от COVID-19 создавались очень быстро и поэтому вакцинировать сначала будем все-таки взрослых. На детей отдельное разрешение будет позже. Пока вакцинация детям от коронавируса вакциной «Спутник» не проводится, - подчеркнула главврач.Марина Соколова также высказалась том, действительно ли дети легче взрослых переносят COVID-19.- Данная особенность была отмечена во всем мире. Но это не говорит о том, что дети не болеют. Они болеют коронавирусом: некоторые бессимптомно, но что касается тяжести, то она у них не такая, как у взрослых. Но данный факт не говорит о том, что «тяжелых» детей с COVID-19 нет. Да, в нашу больницу чаще всего поступали дети немного с другими проблемами, но были и те, кто поступали с пневмонией. Правда их было не очень много, - подытожила главный врач.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Главврач детской инфекционной больницы рассказала, будет ли третья волна COVID-19.И добавила, что наблюдается снижение в заболеваемости, но плато было высокое и будет довольно длительным. (подробности)«Видим четкую стабилизацию»: главный санитарный врач высказался о плато и спаде коронавируса в Беларуси.Узнали и о том, когда у нас начнется долгожданная массовая вакцинация от COVID-19. (подробности)